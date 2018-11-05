МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" договорился об увеличении поставок газа в Австрию по долгосрочному контракту на 1 миллиард кубометров газа в год сверх контрактного количества, следует из сообщения компании.

"Газпром" и австрийская OMV подписали соответствующее дополнение к контракту на поставку газа до 2040 года. "Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 миллиард кубометров в год на весь срок действия контракта", — говорится в сообщении. Таким образом, общее увеличение поставок российского газа в Австрию в рамках контракта до 2040 года может составить до 22 миллиардов кубометров.

"Экспорт "Газпрома" в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды. И за десять месяцев 2018 года поставки в республику уже на треть превысили объем за аналогичный период 2017 года, составив 8,8 миллиарда кубометров. Подписание соглашения о дополнительных объемах экспорта, сверх контрактных, в очередной раз подтверждает высокий спрос на российский газ со стороны наших европейских потребителей", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Спрос Европы на газ будет расти в первую очередь в результате того, что газовые электростанции успешно заменяют уголь, с одновременным снижением собственной добычи в Европе. Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения, как Австрии, так и других европейских стран", — передает пресс-служба слова председателя правления OMV Райнера Зеле.