ЕРЕВАН, 5 ноя /ПРАЙМ/. "Банк ВТБ (Армения)" и ЗАО "Газпром Армения" намерен создать платформу для укрепления взаимоотношений и реализации проектов, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

"Банк ВТБ (Армения) и "Газпром Армения" намерены создать платформу для дальнейшего укрепления своих взаимоотношений, реализовать проекты, направленные на динамичное развитие энергетической отрасли страны", — говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

Отмечается также, что стороны выразили готовность продолжать отношения в долгосрочной перспективе и совместно разрабатывать и внедрять финансовые инструменты, которые обеспечат максимальную эффективность партнерского взаимодействия.

ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004 года. В настоящее время второе по величине в банковском секторе России банк ВТБ владеет 100% акций "Банка ВТБ (Армения)". Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы Армении по основным показателям.

"Газпром Армения", 100%-ная "дочка" "Газпрома", обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении.