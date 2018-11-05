ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/, Татьяна Калмыкова. Иран сможет продавать нефть не за деньги, а в обмен на разрешенные Вашингтоном товары, сообщил журналистам американский дипломатический источник.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

По словам источника, эти страны должны будут переводить деньги за купленную сырую нефть на специальный условный счет (эскроу-счет).

"Если вы страна, которой сделали исключение на шесть месяцев, во время этого периода, пока продолжается покупка иранской сырой нефти, это не может быть оплачено твердой валютой. Мы перекрываем доступ к твердой валюте", — сообщил дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Представитель госдепа отметил, что средства за приобретенную нефть эти восемь стран должны будут переводить на специальный счет. Таким образом, Иран получает своего рода кредит на приобретение "разрешенных товаров", их список определяют США.

"Они (иранцы — ред.) могут получать только кредиты и тратить это на то, что разрешено в рамках нашего санкционного режима", — добавил он.

Эскроу-счет может быть создан только в той стране, которая закупает нефть, а не в Иране.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.