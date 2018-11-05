БАКУ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) считает целесообразным в будущем завершить импорт газа, заявил РИА Новости представитель компании Ибрагим Ахмедов.

По его словам, "импортируемый газ загружался в летний сезон в хранилища и реализовывался в зимний сезон, когда высоки цены на газ".

"Таким образом мы реализовывали коммерческий потенциал газовых хранилищ в Азербайджане. Но в этом году уже много заполнено газа в хранилища. И в будущем году, думаем, там хватит места только для азербайджанского газа, поэтому отпадает целесообразность импорта",- подчеркнул Ахмедов.

Он отметил, что "завершение импорта изначально планировалось, поскольку в Азербайджане растет уровень добычи газа".

Говоря о контрактах с Россией по импорту газа, представитель компании подчеркнул, что "действующий контракт предусматривает некоторый остаточный объём". "Возможно, в следующие месяцы поступит остаточный объем по контракту, но кроме этого дополнительные объемы не рассматриваются", — подчеркнул Ахмедов.

В ноябре 2017 года "Газпром экспорт" и SOCAR подписали контракт о поставке газа в республику сроком на один год. В рамках контракта в Азербайджан планировалось поставить 1,6 миллиарда кубометров российского газа.