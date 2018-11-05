БАКУ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) может предложить российскому Газпрому перенести остаточные объёмы газа из действующего контракта на последующие годы, сообщил РИА Новости представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Ранее вице-президент ГНКАР Эльшад Насиров заявил агентству Блумберг, что компания предложила Газпрому продлить контракт по поставкам газа до 2020 года.

"Идея в том, что можно было бы перебросить оставшиеся по нынешнему контракту объемы (которые должны быть поставлены до конца этого года) в теории на следующие года. Что касается дополнительных объемов, помимо того что оговорено в контракте, это сейчас не рассматривается",- сказал Ахмедов, добавив, что "в ближайшее время в этом нет необходимости".

В ноябре 2017 года " Газпром экспорт" и SOCAR подписали контракт о поставке газа в республику сроком на один год. В рамках контракта в Азербайджан планировалось поставить 1,6 миллиарда кубометров российского газа.