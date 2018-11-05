МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги в понедельник на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Газпром нефти" и "Норникеля", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,67%, до 7,07 доллара, "Лукойла" — на 1,22%, до 76,04 доллара, "Новатэка" — на 2,1%, до 174,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,39%, до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,85%, до 29,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,01%, до 17,16 доллара, НЛМК — выросла на 1,59%, до 24,28 доллара, "Северстали" — прибавила 0,7%, увеличившись до 15,9 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,33%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 2,72%, до 12,26 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,59%, до 17,1 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 2,68%, до 14 долларов, "Ленты" — на 2,2%, до 3,72 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" увеличилась на 1,71%, до 2,49 доллара.