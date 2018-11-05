ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. США предоставляют исключения из антииранских санкций для проектов в Араке, Бушере и Фордо, заявили в понедельник в госдепартаменте.

При этом в госдепе отметили, что США "не делают исключения из санкций для новых проектов в области мирных ядерных проектов". "Мы только разрешаем временное продолжение определенных существующих проектов, которые препятствуют возможности Ирана возобновлять свою оружейную программу и которые фиксируют ядерный статус-кво до тех пор, пока мы не сможем обеспечить более крепкую сделку, которая бы полностью и решительно сняла все наши обеспокоенности", — говорится в распространенном заявлении.

В этой связи США "разрешают продолжить проекты по нераспространению в Араке, Бушере и Фордо под строгим наблюдением, чтобы гарантировать транспарентность и поддерживать ограничения по Ирану".