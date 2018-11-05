ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, увеличится на 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, сообщили в госдепартаменте США со ссылкой на данные министерства энергетики страны.

"Добыча (нефти странами — ред.), не входящими в ОПЕК, во главе с США, как прогнозируется, вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день в 2018 году и на 2,3 миллиона баррелей в день в 2019 году, согласно данным управления информации минэнерго", — говорится в сообщении госдепартамента.

Также отмечается, что добыча США при этом увеличится в течение следующего года увеличится на 1 миллион баррелей в сутки, тогда как в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года такое увеличение составило 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.