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ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. США предоставляют исключения из антииранских санкций для проектов в Араке, Бушере и Фордо, заявили в понедельник в госдепартаменте.

При этом в госдепе отметили, что США "не делают исключения из санкций для новых проектов в области мирных ядерных проектов". "Мы только разрешаем временное продолжение определенных существующих проектов, которые препятствуют возможности Ирана возобновлять свою оружейную программу и которые фиксируют ядерный статус-кво до тех пор, пока мы не сможем обеспечить более крепкую сделку, которая бы полностью и решительно сняла все наши обеспокоенности", — говорится в распространенном заявлении.

В этой связи США "разрешают продолжить проекты по нераспространению в Араке, Бушере и Фордо под строгим наблюдением, чтобы гарантировать транспарентность и поддерживать ограничения по Ирану".

Эти меры направлены на сохранения контроля над мирной ядерной программой Ирана, заявляют в госдепе. "Все исключения мы предоставляем при определенных условиях сотрудничества различных вовлеченных сторон. Если мы в любой момент определяем, что работа, проводимая в соответствии с этими исключениями, является чем-то иным, чем то, что мы санкционировали, или если Иран нарушит свои обязательства, то мы оставляем за собой право немедленно изменить или отозвать исключение из санкций", — подчеркивает госдеп.

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2"). На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.

В рамках международных договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, в частности, завод по газоцентрифужному обогащению урана в иранском Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов.

Также в обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении, или же нарушении, достигнутых договоренностей, а также занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке. Согласно договоренностям, реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония. Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.