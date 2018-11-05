МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут после введения второго пакета американских санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.58 мск, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96%, до 73,53 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,6%, до 63,52 доллара за баррель. При этом на утренних торгах в понедельник нефтяные фьючерсы демонстрировали отрицательную динамику.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков, при этом временно исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.

Позднее Трамп заявил, что хочет постепенного наложения санкций на энергетический сектор страны.

"Мы ввели самые жесткие санкции (против Ирана — ред.), но с нефтью мы хотим поступить медленнее, потому что я не хочу взвинчивать цены на нефть во всем мире…, но это не зависит от Ирана, я мог бы немедленно довести экспорт иранской нефти до нуля, но это может стать шоком для рынка. Я не хочу поднимать цены на нефть", — приводит слова американского президента агентство Рейтер.