МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла почти в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,413 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка за девять месяцев выросла в 1,9 раза в годовом выражении, до 47,906 миллиарда рублей, операционная прибыль составила 6,04 миллиарда рублей, что в 6,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась в 3 раза, до 8,634 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 3,3 раза, до 7,644 миллиарда рублей, рентабельность EBITDA — до 16% с 9,2%. Себестоимость составила 39,272 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза.

Чистый долг на 30 сентября 2018 года составил 4,075 миллиарда рублей, снизившись на 5% по сравнению с показателем на конец 2017 года. Показатель чистого долга к EBITDA при этом составил 0,39х против 0,84х, что является самым низким значением с основания компании. Средняя ставка по займам в рублях составила 9,03%, в евро — 1,89%, в долларах — 4,73%. Общий долг достиг 16,158 миллиарда рублей (рост почти в 1,7 раза). Денежные средства и их эквиваленты с конца прошлого года выросли в 2,2 раза — до 12,083 миллиарда рублей.

Операционный денежный поток в январе-сентябре вырос в 1,9 раза к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 3,724 миллиарда рублей. Инвестиционный денежный поток увеличился в 1,6 раза, составив 2,427 миллиарда рублей.

Выручка в третьем квартале увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 17,336 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за период составил 2,527 миллиарда рублей, снизившись на 4%, рентабельность EBITDA — 14,6%. Чистая прибыль сократилась на 15% относительно второго квартала, до 1,38 миллиарда рублей.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. В 2017 году нарастила добычу угля на 13%, до 13,2 миллиона тонн.