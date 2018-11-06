МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Крупные российские трейдеры решили временно отказаться от вторичных продаж топлива на базисах НПЗ на бирже на время действия решений правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов страны, до 31 марта 2019 года, говорится в материалах некоммерческого партнерства "Совет по товарным рынкам".

Согласно протоколу совещания у вице-премьера Дмитрий Козака, до 12 ноября ФАС, ЦБ и "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая бирже" поручили проработать вопрос о допуске к биржевой торговле нефтепродуктами до 31 марта 2019 года только АЗС и конечных мелкооптовых потребителей для исключения спекулятивных сделок. Таким образом, трейдерам предлагается временно запретить торги на бирже.

"НП "СПТР" приняло решение полностью прекратить вторичные продажи на базисах НПЗ в период действия вышеупомянутых соглашений. Мы также призываем всех профессиональных участников рынка последовать нашему примеру для помощи правительству в стабилизации рынка. Мы считаем важным для всех участников биржевых торгов кардинальным образом повысить прозрачность своей работы и призываем последовать нашему примеру, присоединиться к решению о прекращении реализации на базисах НПЗ и предпринять усилия для стабилизации ситуации", — говорится в материале.

При этом члены совета уверены, что достигнутое правительством и доминирующими компаниями соглашение о временном ограничении цен должно быть именно временным, и следует предпринять системные меры для скорейшего и досрочного окончания действия данного соглашения. При этом трейдеры предостерегли от ограничения их действий на бирже.

"Мы считаем важным в такой момент напомнить: монополисты — главные противники биржи, конкуренции и свободного рынка…. Если дискриминационные меры в отношении профессиональных участников товарного рынка будут приняты, то в дальнейшем ВИНК, опираясь на фиксированные цены, будут сами определять, кому и сколько можно отпустить товара, а кому нет", — указывается в сообщении. Там отмечается, что независимые трейдеры в отличии от ВИНК отпускают нефтепродукты без предоплаты, финансируя биржевые операции потребителей на 40 миллиардов рублей ежемесячно.