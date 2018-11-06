МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Индия в рамках специального разрешения, предоставленного стране Вашингтоном, сможет покупать до 300 тысяч баррелей иранской нефти в сутки, минуя санкции США в отношении Исламской Республики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Специальное разрешение США в рамках иранских санкций позволяет нефтеперерабатывающим заводам Индии импортировать до 300 тысяч баррелей нефти в сутки", — пишет агентство, ссылаясь на неназванный источник. Отмечается, что срок действия такого исключения составляет 180 дней.

Агентство уточняет, что по его расчетам, Иран в 2017 году поставлял в Индию почти 450 тысяч баррелей нефти в сутки, а экспорт нефти в 2018 году в среднем находился на уровне 560 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

При этом в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.