МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" и итальянская корпорация Eni подписали соглашение по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики, говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании.

"В соответствии с соглашением, "Лукойл" переуступает Eni 40% в Блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%. Eni, в свою очередь, переуступает "Лукойлу" 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14, оставаясь оператором проектов. Обязательным условием закрытия сделки является получение одобрения национальной комиссии по углеводородам Мексики", — сообщает компания.

Блоки 10, 12 и 14 находятся в перспективном бассейне Sureste в мелководной части Мексиканского залива. Лицензии на блоки были получены "Лукойлом" и Eni в 2017 году по результатам первого этапа второго лицензионного раунда в Мексике.

В марте 2018 года "Лукойл" и Eni стали победителями тендера по Блоку 28 в бассейне Sureste по результатам первого этапа третьего лицензионного раунда. Доля "Лукойла" — 25%, Eni — 75% (оператор).