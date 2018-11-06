МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане призвал ОПЕК остановить работу министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), созданного для контроля за выполнением венской сделки, а также подконтрольного ему технического комитета (JTC), заявив в письме генсеку организации Мохаммеду Баркиндо о нарушении этими комитетами изначальных целей.

"Принимая во внимание работу JMMC и JTC в последние месяцы, мы с сожалением отмечаем, что эти два комитета отклонились от изначально поставленных перед ними целей, для которых они были созданы", — цитирует иранское агентство Shana письмо министра.

"…и некоторые члены ОПЕК, входящие в эти два комитета, откровенно приняли сторону США в односторонних и незаконных санкциях против Ирана, превращая эти два комитета в политический инструмент поддержи политики США против Ирана", — добавляет Зангане.

"По моему мнению, продолжение работы этих комитетов не обеспечивает защиту интересов ОПЕК, их работа должна быть немедленно остановлена до тех пор, пока их мандант и миссия не будут определены должным образом и одобрены на общей конференции ОПЕК", — заявляет министр.

Иран также запросил секретариат ОПЕК воздержаться от содействия JMMC и JTC. Кроме того, он призвал включить в повестку заседания конференции ОПЕК 6 декабря пункт об определении миссии, членства, управления, обязанностей и мандата этих комитетов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое по итогам мая составляло 47%. При этом для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по его корректировке был создан JMMC, в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.