МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин в России в октябре выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Росстата.

Всего за десять месяцев 2018 года розничные цены на бензин увеличились на 9,3%, отмечается в материалах.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В результате принятых мер в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должно быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.