МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо с 29 сентября по 2 ноября преимущественно подорожали в рознице в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, оптовые цены в среднем по России показали разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Так, бензин "Нормаль-80" на АЗС Дальнего Востока подорожал на 4 копейки — до 38,76 рубля за литр, "Регуляр-92" — на 25 копеек, до 44,41 рубля за литр, "Премиум-95" — на 31 копейку, до 46,11 рубля за литр. Также в округе выросла стоимость летнего, зимнего и межсезонного дизельного топлива на 51 копейку — до 49,22 рубля за литр. Цена на авиакеросин в аэропортах при этом снизилась на 429 рублей — до 65,578 тысячи рублей за тонну.

В среднем по Сибири стоимость бензина "Нормаль-80" в рознице снизилась на 3 копейки — до 41,15 рубля за литр, при этом цена "Регуляр-92" выросла на 3 копейки — до 41,99 рубля за литр. Бензин "Премиум-95" подорожал на 9 копеек — до 44,05 рубля за литр. Цена на все виды дизельного топлива выросла на 62 копейки, до 47,82 рубля за литр. Авиакеросин подорожал на 1,387 тысячи рублей — до 57,57 тысячи рублей за тонну.

В целом по России цена на бензин в рознице с 29 сентября по 2 ноября росла. Бензин "Регуляр-92" подорожал на 2 копейки, до 41,7 рубля за литр, "Премиум-95" — на 4 копейки, 44,79 рубля за литр. Стоимость "Нормаль-80" снизилась на 2 копейки, до 39,41 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 2 копейки — до 45,5 рубля за литр. Цены авиакеросина в аэропортах выросли на 141 рубль — до 59,834 тысячи рублей за тонну.

В оптовом сегменте динамика цен оказалась разнонаправленной. В частности, бензин "Нормаль-80" подорожал 1,57 тысячи рублей — до 52,05 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92", наоборот подешевел, на 968 рублей — до 49,983 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 1,551 тысячи рублей, до 53,136 тысячи рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 235 рублей — до 58,851 тысячи рублей за тонну, летнее дизтопливо подешевело на 1 рубль — до 51,593 тысячи рублей за тонну, межсезонное — на 391 рубль, до 51,93 тысячи рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 623 рубля и составил 62,366 тысячи рублей за тонну.