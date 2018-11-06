МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" планирует в 2018 году увеличить добычу жидких углеводородов до 230 миллионов тонн, в 2019 году — до 241 миллиона тонн, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон.

В 2017 году добыча жидких углеводородов "Роснефти" составила 225,5 миллиона тонн.

"Мы закончим 2018 год (с добычей на уровне — ред.) чуть выше 230 миллионов тонн жидких углеводородов. Уже в 2019 году, если ничего не поменяется, мы добудем 241 или может быть чуть более 241 миллиона тонн", — сказал Лирон в ходе телефонной конференции.

"Роснефть" в январе-сентябре 2018 года увеличила добычу жидких углеводородов на 1%, до 170,68 миллиона тонн.