МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник вечером, в то время как трейдеры оценивают ряд факторов, включая послабления Вашингтона по энергетическим санкциям против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,36%, до 71,45 доллара за баррель. Во вторник Brent опустился ниже отметки в 72 доллара за баррель впервые с 20 августа. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,46%, до 61,55 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Во вторник управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 160 тысяч баррелей в день, а на 2019 год — на 300 тысяч баррелей в день. Ожидания увеличения добычи нефти в США является "медвежьим" фактором для котировок нефти, так как увеличивается предложение сырья на рынке.

В среду ожидаются данные по добыче в США за прошлую неделю. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 ноября, выросли на 2,05 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 428,05 миллиона баррелей.

Кроме этого, о планах по увеличению добычных и экспортных мощностей заявил в интервью агентству Рейтер во вторник министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан (Thamer Ghadhban). Ирак ожидает мощность нефтяной добычи на уровне 5 миллионов баррелей сырья в сутки в 2019 году, в то время как средний объем экспорта достигнет примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки.