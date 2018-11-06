МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные этой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,92%, до 7,27 доллара, "Лукойла" — на 0,08%, до 76,1 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,97%, до 173 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,32%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,33%, до 17,55 доллара, НЛМК — опустилась на 1,89%, до 23,82 доллара, "Северстали" — на 1,26%, до 15,7 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,8%, до 1,24 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,98%, до 12,38 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в стоимости на 1,75%, до 16,8 доллара.

Цена расписок "Магнита" снизилась на 1,04%, до 13,86 доллара, "Ленты" — на 0,67%, до 3,69 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,44%, до 2,46 доллара.