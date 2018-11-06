МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Несмотря на временное исключение восьми стран из нефтяных санкций Вашингтона против Ирана, спрос на нефть в мире не будет удовлетворен, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Степень послаблений (по санкциям — ред.) недостаточна для того, чтобы удовлетворить спрос на нефть. Поэтому я должен признать, что будущие месяцы, к сожалению, будут губительными для покупателей нефти", — заявил министр в интервью иранскому агентству Shana.

По мнению Зангане, послабления означают, что правительство США в конечном итоге признало, что полное введение санкций приведет к резкому дефициту нефти на мировом рынке, а также "признало невозможность исключения Ирана с этого рынка".

Он также заявил, что администрация США искусственно занизила цены на нефть и бензин накануне промежуточных выборов в конгресс США. Однако, по мнению Зангане, в ближайшие месяцы цены на нефть будут естественным образом расти.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.