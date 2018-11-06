КИШИНЕВ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером возможность снижения цен на газ для республики.

По его словам, снижение может составить 25-30%.

"Россия готова пересмотреть цены на газ для Молдавии, особенно если учесть, что Молдавия получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Мы обсуждали возможность снижения цены на 25-30% — это будет очень значимо для молдавских потребителей", — заявил Додон во вторник в эфире телеканала NTV Moldova.

Он отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с Миллером и снова вернулся к нему на встрече с Путиным, которая состоялась на прошлой неделе. "Многое будет зависеть от итогов выборов в стране и от того, как будет вестись внешняя политика после этого", — добавил Додон.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

В Молдавии на 24 февраля 2019 года запланированы парламентские выборы.