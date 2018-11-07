ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.

"Я только что подписал постановление правительства о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления, как раз в Китайской Народной Республике подписано, министерству энергетики вместе с Федеральной антимонопольной службой вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов… На базе этого документа, а он вступает в силу с момента подписания, соглашение с этими компаниями и будет заключено", — сказал Медведев.

Он выразил уверенность, что таким образом отношения между нефтяниками и правительством будут поставлены на легальную основу, и правительство будет следить, как эти соглашения исполняются.

"Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют, или во всяком случае размываются, неважно, какая компания это будет делать — в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное — на бензоколонках, потому что в конечном счете именно эта цена волнует потребителей, тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал — а именно подписать постановление о введении вот этих заградительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет, и эти соглашения будут выполняться надлежащим образом", — подчеркнул Медведев.

Соглашения должны быть заключены с "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью", следует из приложения к постановлению. Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 31 октября согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. После этого большинство компаний публично заявили о своей приверженности исполнению этих договоренностей.

Согласно протоколу совещания, который есть в распоряжении РИА Новости, Минэнерго и ФАС должны были до 1 ноября доработать и представить в правительство проект соглашения о стабилизации ситуации на рынке топлива, а до 7 ноября эти ведомства должны были подписать соглашение с нефтяными компаниями. При этом указывалось, что кабмин вправе применить системные меры стабилизации рынка топлива, если участники соглашения уклонятся от его подписания или нарушат положения договоренностей.