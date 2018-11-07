БЕРЛИН, 7 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не претендует на покрытие всего роста потребностей Европы в газе, есть место и для СПГ из США, и для других источников, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев на 11-й Российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в среду в Потсдаме.

"Мы в России готовы поставить для Европы газа столько, сколько Европе потребуется. И мы не претендуем взять 100% этого дополнительного импорта. Место остается и для поставки и американского СПГ, и газа, откуда он появится, если он появится", — сказал Медведев, добавив, что "Газпром" намерен внести "свой вклад в безопасность снабжения Европы природным газом".

"Газпром" в январе-октябре увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 164 миллиардов кубометров. В середине октября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в дальнее зарубежье в 2018 году может приблизиться к цифре в 205 миллиардов кубометров.