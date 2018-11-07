МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг планирует встретиться с представителями нефтедобывающих компаний России, чтобы обсудить с ними будущие действия по сделке ОПЕК+, сообщили РИА Новости источники в отрасли.

"Такая встреча запланирована на завтра", — сказал один из собеседников агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча проводится в преддверии заседания министерского мониторингового комитета сделки ОПЕК+ в Абу-Даби, которое состоится 11 ноября. Ожидается, что на этой встрече министры обсудят варианты действий на 2019 год, одним из возможных сценариев будет сокращение добычи нефти в следующем году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В сентябре министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уже сообщал, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. А на прошлой неделе, 31 октября, он заявил, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели по добыче нефти на 2019 год.