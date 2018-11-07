ВАРШАВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Польша подпишет еще одно соглашение о поставках сжиженного газа из США, сообщил журналистам председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.

В октябре PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет.

"Завтра мы подписываем соглашение с американцами о поставках СПГ", — сказал Вожняк.

Он не уточнил условий контракта.

Известно, что в четверг утром в PGNiG будут присутствовать министра энергетики США Рик Пери и президент Польши Анджей Дуда.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.