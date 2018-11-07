МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO), при этом компания не придерживается четкого графика, сообщил председатель совета директоров СУЭК Александр Ландиа в интервью агентству Рейтер.

По словам Ландиа, СУЭК ждет подходящих условий для размещения акций, так как на рынках наблюдается высокая волатильность. Он отметил, что компании интересны и долговой, и фондовый рынки.

"Если у нас появится привлекательная возможность (для IPO), мы тщательно ее изучим", — заявил Ландиа.

Помимо этого Ландиа рассказал, что в ближайшие 4-5 лет СУЭК инвестирует около 3 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры, чтобы увеличить объем добычи угля на 18%, или на 20 миллионов тонн.

В 2011 году СМИ сообщали о планах СУЭК получить листинг на Лондонской фондовой бирже. При этом уточнялось, что компания оценила себя в 8 миллиардов долларов. Однако из-за неблагоприятных рыночных условий СУЭК отложила IPO.

СУЭК — крупнейший в России производитель угля, поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. Основной акционер — Андрей Мельниченко. В августе СУЭК стала основным собственником Сибирской генерирующей компании (СГК).