МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране и оценивают сообщения об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.08 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 72,22 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,56%, до 61,86 доллара за баррель.

Управление энергетической информации минэнерго США ранее в среду опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 ноября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 431,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 428,43 миллиона баррелей. Помимо этого добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что на 400 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей.

При этом позитивное влияние на котировки нефти оказывают сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год. Так, агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.