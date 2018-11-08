ВАШИНГТОН, 7 ноя /ПРАЙМ/. США в течение срока действия исключений для восьми стран из антииранских санкций будут наблюдать за ценой на нефть, чтобы не допустить ее роста, заявил в среду журналистам спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

"В течение последующих шести месяцев мы будем следить за нашим прогрессом в дипломатической сфере и ценами на нефть, чтобы убедиться, что мы правильно сбалансировали это… Мы хотим достичь максимального давления (на Иран – ред.) без ущерба для друзей и союзников, и мы не хотим повышения цены на нефть. Есть ряд переменных, связанных с этим. Мы их очень хорошо сбалансировали", — сказал он.

В частности, добавил Хук, рост цен на нефть будет выгоден Ирану и невыгоден американским потребителям. Однако, по его словам, в 2019 году предложение должно превысить спрос, что позволит Вашингтону добиться того, чтобы даже страны, получившие исключения, прекратили закупки сырой нефти из Ирана. Хук добавил, что две страны из восьми уже сделали это, с остальными достигнуты договоренности.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые, в том числе, охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. По словам спецпредставителя госдепартамента по Ирану Брайана Хука, эти исключения будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.