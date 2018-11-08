АСТАНА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с РФ об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар", передает корреспондент РИА Новости.

Документ был ранее рассмотрен и одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента Казахстана.

На сайте сената (верхней палаты) парламента республики отмечается, что соглашение подписано 9 ноября 2017 года в Челябинске. Целью документа является подтверждение права собственности на технологическую нефть за казахстанской стороной (АО "КазТрансОйл") в количестве 141728 тонн и за российской стороной 62048 тонн (АО "Транснефть – Урал" – дочернее общество ПАО "Транснефть").

"Законопроект юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а предложенная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам. Документ предусматривает освобождение от налоговых обязательств при переходе прав собственности на нефть", — отмечается в сообщении.

Законопроект направляется на подпись главе государства.