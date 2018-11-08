МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation сообщил о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании.

"Совет директоров Toshiba Corporation на собрании сегодня принял решение выйти из бизнеса Toshiba Group, относящийся к продаже сжиженного природного газа (СПГ) из США", — говорится в релизе.

Речь идет о дочернем предприятии японской компании — Toshiba America LNG Corporation, ориентированном на продажу СПГ. Ожидается, что компания завершит продажу подразделения к 31 марта 2019 года, покупатель будет объявлен после подписания контракта, уточняется в релизе. Выход из этого бизнеса оценивается в 806 миллионов долларов (около 91,3 миллиарда иен).

Toshiba Corporation является крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.