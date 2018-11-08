МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) временно свернет работу нефтяного терминала Sture после столкновения там фрегата и танкера, следует из релиза компании.

"В связи со столкновением между фрегатом "Хельге Ингстад" и танкером "Сола ТС" в терминале Sture в Эйгардене Equinor постепенно прекратит работу на Sture", — говорится в релизе. Персонал с терминала будет эвакуирован.

ЧП произошло сегодня в 4.03 по местному времени (5.03 мск). В спасательный центр поступило сообщение о том, что фрегат "Хельге Ингстад" и танкер "Сола ТС" столкнулись у берегов в районе Хордаланна (центральная часть Норвегии). Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту, 127 из них были эвакуированы, 10 человек команды остаются на борту, чтобы удерживать контроль над кораблем. Семеро пострадало.

Equinor более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейший акционер Equinor — норвежское государство.