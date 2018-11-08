МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в январе-сентябре 2018 года сократился на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года — до 12,719 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в сентябре экспорт сократился на 0,5% по сравнению с показателем августа — до 1,971 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-сентябре составили 577,7 миллиона долларов, увеличившись на 10,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре показатель составил 98,7 миллиона долларов, сократившись на 2,8% по сравнению с августом.

Импорт электроэнергии за девять месяцев 2018 года составил 4,859 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 2,2%, в денежном выражении — 77,9 миллиона долларов (снижение на 3,1%).

В сентябре импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 24,8% по отношению к августу до 115,4 миллиона кВт.ч, в денежном выражении — на 22,4%, до 2,1 миллиона долларов.