МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8% и составили 12,339 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за этот период на 9,3%, до 146,318 миллиона тонн.

В сентябре текущего года на экспорт было поставлено 19,366 миллиона тонн угля (рост на 5% по отношению к августу) на общую сумму 1,76 миллиарда долларов (рост на 10%).