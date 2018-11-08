МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Новатэка" — "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" — выиграла лицензию на право пользования недрами Южно-Лескинского участка на Гыданском полуострове с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, заплатив за него 2,041 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 3,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации. Лицензия выдается сроком на 27 лет", — уточняется в сообщении.

По данным Роснедр, ресурсы нефти Южно-Лескинского участка составляют по категории D2 16,4 миллиона тонн, ресурсы газа по категории D 2 – 126 миллиардов кубометров. Минимальный платеж на аукционе составлял 35 миллионов рублей.

"Новатэк" уточняет, что Южно-Лескинский участок расположен в непосредственной близости от имеющихся активов компании на Гыдане. "Приобретение нового лицензионного участка соответствует стратегии компании по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане для увеличения добычи газа и жидких углеводородов", — также отмечается в сообщении.