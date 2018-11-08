ВАРШАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент США сохраняет опции санкций в отношении "Северного потока – 2", заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в четверг в Варшаве.

"Наша позиция не изменилось. США не поддерживают проект "Северный поток – 2". Санкции вводит президент. Эта опция сохраняется, но ясно, что США очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Поэтому мы так поддерживаем польские усилия по диверсификации", — добавил он.

По словам американского министра, "Северный поток – 2" "еще сильнее увеличил бы зависимость многих стран Европы от "Газпрома". В этой связи он предлагает развивать диверсификацию за счет американского сжиженного газа.

"Я уверен, что американский СПГ может обеспечить дополнительную опцию для обеспечения диверсификации", — казал Перри.

"У нас много энергии, которой мы можем поделиться", — заключил американский министр.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.