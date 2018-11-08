МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Цена на нефть марки Brent в ходе вечерних торгов четверга впервые с 16 августа опустилась ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,94%, до 70,69 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 1,64%, до 60,63 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе вечерних торгов на опасениях в перенасыщении рынка из-за наращивания добычи. Перед введением американских санкций против Ирана страны активно увеличивали объемы добычи для компенсации рисков "ухода" с рынка иранской нефти.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.