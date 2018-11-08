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ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. США ввели санкции против четырех крымских санаториев, энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, следует из документов на сайте минфина США.

Как ранее сообщил журналистами спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер, санкции вводятся против инвестпроектов, объектов приватизации и физических лиц, которые поддерживают интеграцию Крыма в состав России.

В число девяти организаций, которые попали по санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму.

Под санкции попали также санаторий Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО "Гарант-СВ". В релизе минфина подчеркивается, что в этом комплексе проходил Ялтинский экономический форум, призванный привлечь инвестиции в регион.

В санкционный список далее внесено ООО "Агентство инфраструктурных проектов", которое в феврале заключило с правительством Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.

Под ограничения попала и "КрымТЭЦ", основанная 18 апреля 2003 года для наращивания собственных генерирующих мощностей Крыма. В ее состав входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

В санкционный список также попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.