МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг ускорили темы снижения после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,72%, до 70,82 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,54%, до 60,72 доллара за баррель.

До публикации пресс-релиза регулятора Brent торговался в минусе на 1,33%, а WTI — на 1,17%.

ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.

Как отмечает агентство Market Watch, упоминание замедления инвестиций в экономику может намекать на последствия торговой войны между США и Китаем. Фондовые индексы США при этом почти не отреагировали на решения регулятора. Ранее в текущем году нефть часто торговалась в корреляции с фондовыми биржами.