МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Глава Китая Си Цзиньпин дал указание увеличить добычу нефти и газа, чтобы сократить зависимость от импорта. Для выполнения указания китайские государственные компании намерены ускорить разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами – прежде всего Маhu на северо-западе Китая. Однако обеспечить растущие потребности страны в энергоносителях возможно только за счет импорта – в первую очередь из России.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА РАСТЕТ

Потребление нефти в Китае растет на фоне снижения собственной добычи. По данным ОПЕК, добыча в стране достигла пика в 2015 году, составив 4,29 млн барр./сут. (≈215 млн т/г), но затем начала быстро снижаться из-за истощения месторождений и обвального падения нефтяных цен. Низкие цены на нефть сделали экономически нецелесообразной разработку многих истощенных месторождений и добычу сланцевой нефти. Растущие потребности в нефти Китай обеспечивал за счет импорта, который рос стремительными темпами – с 331 млн тонн в 2016 году до 419,6 млн тонн в 2017. В прошлом году Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав США.

В этом году тенденция снижения собственной добычи и роста поставок из-за рубежа продолжается. Добыча нефти в Китае в январе-сентябре сократилась на 1,9% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 141,13 млн тонн (3,77 млн барр./сут.), а импорт увеличился на 6% – до 336 млн тонн (≈9 млн барр./сут.). В настоящее время зависимость Китая от поставок нефти из-за рубежа превышает 70%.

С природным газом сложилась иная ситуация. Последние несколько лет его добыча в Китае стабильно растет, но не поспевает за внутренним спросом. Пекин неуклонно проводит политику, направленную на переход промышленности и домохозяйств с угля на газ с целью улучшения экологической ситуации в стране – прежде всего в крупных городах. Поскольку внутренняя добыча не может обеспечить растущие потребности страны, поставки природного газа на китайский рынок растут опережающими темпами – и трубопроводного газа, и в виде СПГ. В прошлом году Китай стал вторым крупнейшим импортером СПГ, опередив Южную Корею.

Добыча газа в Китае выросла за девять месяце этого года на 6,3% по отношению к тому же периоду 2017 года, достигнув 115,6 млрд куб. м. При этом, в сентябре темпы роста добычи газа снизились на 1,2 п. п. по сравнению с августом.

По данным Национального бюро статистики КНР, в январе-сентябре импорт газа – трубопроводного и СПГ – увеличился на 34% в годовом исчислении, до 64,78 млн тонн (89,4 млрд куб. м). По результатам трех кварталов, доля импортного газа на внутреннем рынке Китая составляет около 44%.

СИ ДАЛ НЕФТЯНИКАМ ПРИКАЗ

Растущая зависимость от поставок нефти и газа из-за рубежа тревожит китайское руководство. Си Цзиньпин дал указание государственным нефтегазовым компаниям увеличить добычу нефти и газа внутри страны.

Нефтегазовая компания CNPC увеличила объемы бурения и освоения скважин на Мahu – крупнейшем месторождении, которое было открыто в стране за последние 40 лет. По оценкам китайских экспертов, Mahu содержит от 520 млн тонн до 1,24 млрд тонн трудноизвлекаемой нефти (4-9 млрд барр.). Именно сложными условиями залегания углеводородов объясняется большой разброс в оценке запасов месторождения. Открытое в прошлом году Mahu породило надежды на снижение зависимости страны от поставок углеводородов из-за рубежа, поскольку его разработка может компенсировать падение добычи в основных нефтяных провинциях страны – Daquing, Shengli, Huabei.

Добыча нефти на Mahu в промышленных масштабах потребует значительных инвестиций со стороны китайских госкомпаний. Однако по оценке западных экспертов, разработка Mahu является экономически целесообразной только при ценах на Brent выше $50/барр., поэтому инвестиции в разработку являются очень рискованными из-за высокой себестоимости добычи.

Несмотря на риски, CNPC планирует на 40% нарастить объемы бурения на месторождении, что позволит увеличить извлечение нефти на Мahu и остановит падение добычи в стране.

PetroChina – дочерняя компания CNPC – делает ставку на рост добычи природного газа и планирует ускорить разработку прежде всего "сланцевых" месторождений. Планы компании предусматривают увеличение добычи газа на 4-5% ежегодно – преимущественно за счет "сланцевых" месторождений – в течение ближайших трех лет.

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Выполняя поручение главы КНР, другая государственная компания — Sinopec — в январе-сентябре этого года увеличила добычу нефти и газа внутри страны на 0,2% и 5,9% – до 186,5 млн барр. и 713,8 млрд куб. футов соответственно. Компания планирует сформировать 23 бригады для бурения 66 газовых скважин и увеличения добычи газа на северо-западе Китая – в том же регионе, где расположено Mahu.

РОССИЯ ОБЕСПЕЧИТ И НЕФТЬЮ, И ГАЗОМ

Несмотря на увеличение внутренней добычи, она не поспевает за стремительно растущим спросом. Согласно прогнозу МЭА, Китай обгонит Японию и станет крупнейшим потребителем газа в мире уже в следующем году.

МЭА прогнозирует, что рост потребления газа в Китае составит 8% в год до 2023 года, и доля импорта в объеме потребления достигнет 45%. Однако этот прогноз может быть вскоре пересмотрен, поскольку доля импорта в 45% может быть достигнута уже в следующем году.

Китайское руководство предпринимает усилия для увеличения добычи нефти и газа, но темпы потребления углеводородов в Китае не позволяют сократить зависимость от импорта. Власти не намерены отказываться от политики в энергетической сфере, поэтому в ближайшие годы потребление энергоносителей в Китае будет только увеличиваться, а роль страны на глобальном рынке нефти и газа — расти.

Из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, поставки американской нефти и СПГ в Китай прекратились полностью. Кроме того, американские санкции против Ирана уже привели к сокращению импорта нефти из этой страны в Китай. В связи с этим, значительно возрастет роль России в обеспечении Китая энергоносителями как надежного поставщика.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в январе-октябре экспорт российской нефти в Китай вырос на 33,7% – до 33,36 млн тонн. В основном поставки осуществляются по трубопроводу ВСТО, а также через Казахстан по маршруту Атасу-Алашанькоу.

Из России на китайский рынок поступает также природный газ – пока только в виде СПГ. В этом году начались поставки в рамках проекта "Ямал СПГ", в котором участвуют CNPC и китайский фонд "Шелковый путь".

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Кардинально проблема обеспечения Китая газом будет решена в 2020 году, когда будет запущен в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", строительство которого ведет "Газпром". Согласно долгосрочному контракту между "Газпромом" и CNPC, объем поставок по "Силе Сибири" составит 38 млрд куб. м/г. Строительство линейной части газопровода близится к завершению – осталось проложить менее 100 км. В следующем году будет завершено сооружение НПС по маршруту газопровода.

"Газпром" также планирует осуществлять экспорт газа в Китай со своих месторождений на шельфе Сахалина. Кроме того, рассматривается возможность строительства "Силы Сибири 2" для поставок по западному маршруту.