БАКУ, 10 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане снизилась в октябре до 783 тысяч баррелей в сутки с 796 тысяч в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго страны.

В январе текущего года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 814,6 тысячи баррелей, в феврале — 806 тысяч, в марте — 794 тысячи, в апреле — 785,7 тысячи, в мае — 801 тысячу, в июне — 792 тысячи, в июле — 773 тысячи, в августе — 774 тысячи, в сентябре — 796 тысяч.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, из общей ежесуточной добычи нефти в стране в сентябре 717 тысяч баррелей пришлось на сырую нефть, а 66 тысяч— на конденсат. При этом ежесуточно экспортировалось 627 тысяч баррелей сырой нефти, 66 тысяч баррелей конденсата и 4 тысяч баррелей нефтепродуктов.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года, а в ноябре — до конца 2018 года.