МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Украинское "Киевтеплоэнерго" хочет с 1 декабря увеличить тариф на производство теплоэнергии на ТЭЦ для населения на 32%, передает УНИАН.

Кроме того, рассматривается возможность повышения тарифов на теплоэнергию для религиозных организаций.

Изменение тарифов связано с тем, что с 1 ноября, согласно постановлению правительства, была изменена цена в сторону повышения на природный газ. Чиновники объясняли это требованием МВФ. В противном случае Украина не смогла бы получить от фонда новые кредиты.

Эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может привести к отключению отопления в стране.