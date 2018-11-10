МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США признали, что не смогут довести до нуля экспорт иранской нефти, заявил президент Ирана Хасан Роухани в субботу.

"С первого дня власти ИРИ заявляли, что американцы не смогут свести к нулю экспорт иранской нефти, но они продолжали повторять, что смогут. Недавно они признали, что им не удастся снизить до нуля экспорт нефти из Ирана", — приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

По словам Роухани, новый пакет санкций против Ирана никак не отразился на экономике страны, потому что "все пули, которые были у американцев, они уже раньше использовали против иранского народа, и им нечего больше предложить".

В понедельник в силу вступил второй пакет санкций США против Ирана. Он затрагивает энергетический сектор ИРИ. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.