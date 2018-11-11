АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в воскресение идею сокращение добычи нефти странами венского соглашения в 2019 году, некоторые участники сделки считают, что на рынке переизбыток предложения, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

"Есть много предложений (о сокращении добычи нефти в 2019 году — ред.)", — сказал министр.

"Я думаю, будет обсуждаться то, как сокращать и насколько сокращать. Но, я полагаю, что сейчас многие считают, что на рынке слишком много нефти", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. В заседаниях комитета также принимают участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента ОПЕК.

В воскресенье в Абу-Даби состоится заседание этого комитета.