АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерский комитет по мониторингу венского соглашения в воскресенье возможно обсудит сокращение добычи нефти в 2019 году, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

"Я бы не исключал той возможности, что будет обсуждаться снижение добычи в 2019 году", — сказал он.

Он отметил, что Казахстан пока не знает, какой уровень снижения добычи нефти будет обсуждаться на встрече.

"Есть понимание того, что странам необходимо продолжать диалог, который есть сегодня", — сказал Мырзагалиев.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. В заседаниях комитета также принимают участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента ОПЕК.