АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Казахстан предпочитает, чтобы возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ отсчитывалось от уровня октября-ноября 2018 года, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

"Вполне вероятно, что base line (уровень отсчета — ред.) будет 2018 год", — ответил министр на соответствующий вопрос.

"Мы еще детально не знаем, о каком объеме будет идти речь. Для нас (Казахстана — ред.) base line будет предпочтительней конец года — октябрь, ноябрь 2018 года", — добавил он.

Мырзагалиев также сообщил, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках двусторонней встречи поделился с ним мнением, что нужно отсчитывать возможное сокращение добычи нефти от уровня последних трех месяцев.

"Его мнение такое, что необходимо брать последние три месяца — август, сентябрь, октябрь 2018 года", — сказал замминистра.