АБУ-ДАБИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Казахстан в случае принятия решения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ попросит об исключении для крупнейшего проекта в стране — Кашагана, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

На вопрос, есть ли у Казахстана возможность сократить добычу нефти, он ответил: "Это будет зависеть от того месяца, который мы будем брать за основу".

Отвечая на вопрос, будут ли сделаны исключения для проекта Кашаган по добыче нефти в рамках ОПЕК+, замминистра сказал: "Мы этот вопрос будем, естественно, поднимать. Но в следующем году у нас идет рост на Кашагане. Посмотрим, как мы будем выходить из этой ситуации". Мырзагалиев напомнил, что в 2017 году для Кашагана была оговорена возможность наращивать добычу в рамках венского соглашения.

Добыча на месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. Добыча нефти на Кашагане в 2017 году составила 8,3 миллиона тонн.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций о его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии. В заседаниях комитета также принимают участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента ОПЕК. В воскресенье в Абу-Даби состоится заседание министерского комитета по мониторингу соглашения ОПЕК+.