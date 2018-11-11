АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Рост коммерческих запасов нефти в мире возобновился, но пока его темпы меньше роста спроса на "черное золото", заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Возобновился постепенный рост коммерческих запасов нефти в мире, но его темпы ниже, чем роста спроса на нефть в этом году", — сказал аль-Фалих в ходе вступительной речи на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое по итогам мая составляло 47%.

Однако на фоне резкого падения нефтяных цен после того, как США сделали исключения из своих санкций для целого ряда крупных покупателей иранской нефти, ряд стран ОПЕК+ заговорили о возможности сокращения добычи альянсом в 2019 году. Аль-Фалих и министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания мониторингового комитета в беседе с журналистами выразили схожую позицию: ОПЕК+ не нужно торопиться принимать решение о сокращениях, нужно время для оценки ситуации на рынке.