АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Мировой рынок нефти чрезмерно реагирует на идею о возможном переизбытке сырья, ОПЕК+ никогда не будет гарантировать нулевой прирост запасов нефти или определенный уровень цен, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Рынок переключился от чрезмерного реагирования на возможность дефицита на рынке (из-за Ирана — ред.) к чрезмерному реагированию на идею о возможном переизбытке. Но я могу вас заверить, что, как группа ответственных производителей нефти, будем принимать целесообразные решения, чтобы сохранить баланс на рынке. Мы никогда не будем гарантировать определенный уровень цен на нефть, мы никогда не будем гарантировать нулевой рост запасов. Это невозможно", — сообщил министр.

"Сложно сказать (какой переизбыток на рынке в настоящий момент — ред.). Я думаю, рынок слишком зацикливается на данных по США… В США запасы растут, а люди все больше делают из этого выводы. Но на рынке не такой переизбыток предложения, как показывают эти данные", — отметил аль-Фалих.

Стоимость нефти марки Brent 9 ноября опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля. Цена марки WTI падала ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта. По мнению экспертов, участники торгов по-новому оценили реальный объем, на который может сократиться экспорт Ирана, а именно, что потери могут оказаться гораздо меньше, чем ожидалось ранее.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Опасения роста избытка на рынке нефти были поддержаны данными по ее запасам в США. Как сообщило в среду минэнерго страны, за предыдущую неделю запасы увеличились на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,43 миллиона баррелей.