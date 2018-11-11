АБУ-ДАБИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в воскресенье не вынес рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году, договорился продолжить мониторинг ситуации, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев по итогам заседания комитета.

"Никакого решения нет, и никаких рекомендаций. Просто продолжить мониторинг и все. Продолжить мониторинг ситуации, которая сегодня имеется на рынке. И по итогам уже мониторинга принимать какие-то корректирующие действия", — ответил Мырзагалиев на вопрос о том, есть ли решение по сокращению добычи нефти в 2019 году.